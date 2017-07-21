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Власти Молдовы выдали паспорт находившемуся в международном розыске беглому банкиру

Опубликовано : 23 май 2019 г. 14:36 | Просмотров: 1195 | Категория: Власть, Криминал

(ВИДЕО) Подконтрольная Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка госструктура выдала паспорт обвиненному в банковском мошенничестве и целом ряде уголовных преступлений банкиру Герману Горбунцову, разыскиваемому Интерполом.

Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый в эфире телеканала TV8 предал гласности факт выдачи молдавского паспорта Горбунцову в период, когда тот находился не только в молдавском, но и в международном розыске. В подтверждение своих слов Усатый предоставил и копию выданного Горбунцову паспорта.

Как следует из документа, паспорт был выдан 27 октября 2016 года. Усатый предоставил также и аудиозапись, на которой Горбунцов хвастался тем, как он решил свои проблемы с розыском, "с помощью друзей".  "Это когда Кавкалюк (зам.главы полиции – Ред.) летал с делегацией в Лондон. Горбунцов был в Интерполе, а они ему выдают загранпаспорт. Потому что, Горбунцов, как профессиональный мошенник, был прикован к Лондону, в российский паспорт он визу не мог получить. Ему нужен был молдавский паспорт для безвиза", - прокомментировал Усатый действия молдавских властей в интересах находящегося в розыске Горбунцова.

По мнению Ренато Усатого, находящемуся в тот период в международном розыске Горбунцову власти Молдовы выдали паспорт, чтобы получить показания на Усатого.

Кроме того, особенно обращает на себя внимание, что паспорт был выдан всего лишь на год – до 27 октября 2017 года, что по времени совпадает с приездом Горбунцова в Кишинев, где он дал интервью телеканалу Publika, сообщив, что "попил чай с Плахотнюком и понял, что он хороший парень".

Примечательно, что согласно молдавскому законодательству, лицам, достигшим 16-летнего возраста, паспорта выдаются сроком на 10 лет.

В этой связи, очевидно, что паспорт сроком на год мог быть выдан Горбунцову с целью "торговли" с ним для дачи выгодных молдавским властям показаний.

Ранее уже сообщалось о тесных связях бывшего банкира Германа Горбунцова с олигархом и лидером правящей в Молдове Демпартии Владимиром Плахотнюком. В ноябре 2017 года, находившийся ранее в международном розыске за мошенничество и отмывание денег Горбунцов беспрепятственно приехал в Молдову якобы для дачи показаний. Тогда же, Горбунцов в интервью принадлежащему Плахотнюку телеканалу Publika сообщил, что "попил чаю" с Плахотнюком. Также, стало известно, что в ноябре 2016 года молдавские власти закрыли шесть уголовных дел в отношении Горбунцова взамен на клевету в отношении лидера "Нашей партии" Ренато Усатого и обвинение его в заказе покушения на Германа Горбунцова.

Государственная структура, обеспечивающая документирование населения в Молдове (ранее – ГП Registru, а ныне – Агентство госуслуг), полностью контролируется Демпартией и возглавляется представителями ближайшего окружения олигарха и лидера этой партии Владимира Плахотнюка.




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