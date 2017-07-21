Столица Индонезии охвачена беспорядками после объявления итогов выборов ...

В столице Индонезии Джакарте второй день не стихают массовые протесты. Сторонники оппозиции, недовольные результатами президентских выборов, вышли на улицы.

По всему городу фиксируются ожесточённые столкновения протестующих с силами правопорядка. Манифестанты забрасывают полицию камнями, которая в ответ применяет слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. Местные власти сообщают о шести погибших и сотнях пострадавших.

Как сообщает Euronews, акции протеста начались 21 мая после того, как ЦИК Индонезии объявил окончательные итоги выборов президента страны. Действующий президент Джоко Видодо всего на 1% обошёл своего единственного конкурента, бывшего генерала Прабово Субианто. В штабе проигравшего кандидата уверены, что во время голосования и подсчёта голосов были допущены массовые нарушения, повлиявшие на конечный результат.

"Вам, пожалуй, следует переехать в Антарктиду. Вы, ребята, лжецы! Там, в Антарктиде, вы можете рассказывать ваши байки пингвинам: вот они вам, может, и поверят", заявил Субианто, обращаясь к главе Избирательной комиссии под одобрительные возгласы своих сторонников.

Сообщается также, что оппозиция объявила о намерении подать иск в Конституционный суд.