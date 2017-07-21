Апелляционная палата оставила Григорчука под арестом ...

Коллегия Апелляционной палаты оставила гражданского активиста под арестом, приняв сторону обвинения. Прокуроры настаивали на том, что получив свободу, Григорчук может попытаться скрыться от правосудия, повлиять на свидетелей, и даже совершить преступление.

На прошлом судебном заседании, состоявшемся 15 мая, с ходатайством об освобождении Григорчука под личные гарантии выступили экс-президент Владимир Воронин и бывший депутат ПКРМ Елена Боднаренко. Положительного результата, однако, это не принесло: арест был продлён еще на 30 суток.

Ранее уже сообщалось, что 23 марта суд столичного сектора Чеканы вынес постановление об аресте на 30 суток гражданского активиста Павла Григорчука после того, как он дал пощечину вице-председателю правящей Демпартии, депутату Сергею Сырбу. Спустя месяц судья продлил еще на 30 суток арест Григорчука, несмотря на полное отсутствие законных мотивов для подобного решения. Это незаконное решение судьи было поддержано и судьями Апелляционной палаты Кишинева.

Инцидент имел место 21 марта, когда в одном из заведений в Центральном парке Сырбу оскорбил находившегося там же одного из политзаключенных "группы Петренко" Павла Григорчука. В свою очередь Григорчук посчитал справедливым ответить оплеухой по правой щеке депутата партии Плахотнюка.