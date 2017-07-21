Партия Плахотнюка занялась кражами телефонов ...

Сворованный у депутата Блока ACUM Дана Перчуна мобильный телефон оказался в офисе Демпартии, прежде чем он передан в полицию.

Об этом депутат написал в соцсетях, предоставив данные Гугл-локализации после того, как его телефон был украден в ходе манифестации Блока у Дома правительства, куда были также свезены несколько сот воинственных молодчиков-сторонников Демпартии.

"В то время, как я фотографировал молодежь, свезенную для срыва протеста, индивид в гражданском ударил меня по руке и отобрал мобильный телефон", - написал депутат. Сразу после этого, воспользовавшись сервисом Гугл по поиску мобильного телефона, он определил, что телефон попал в офис Демпартии. Позже, телефон депутату вернула полиция, указав, что он якобы был найден на ступенях дома правительства.

Ранее уже сообщалось, что возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартия за последние годы организовала ряд бойцовских клубов, в которых под прикрытием "спортивных организаций" организовано полукриминальное сообщество с целью дискредитации и подавления любых выступлений противников Демпартии.