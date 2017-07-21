Викторию Нуланд не пустили в Россию ...

Американская чиновница намеревалась принять участие в закрытой международной конференции, которую 20-21 мая проводили “прикормленные” госдепом организации. В российском МИД сообщили, что Виктория Нуланд находится в “чёрном списке” лиц, которым запрещён въезд на территорию РФ. Документ был составлен в ответ на американские санкционные списки в отношении высокопоставленных российских чиновников, сообщает Meduza.

В Госдепартаменте США Виктория Нуланд курировала постсоветское пространство, включая Россию, Украину и Молдову. В январе 2016 года она открыто поддержала “ночное правительство” Павла Филипа, что позволило режиму Плахотнюка удержаться у власти.

Нуланд подала в отставку в 2017 году после избрания президентом Дональда Трампа.