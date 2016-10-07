Петренко: Контр-протест гопников лишний раз доказал бандитскую сущность режима Плахотнюка ...

Бывший депутат парламента Григорий Петренко поделился своим мнением относительно контр-протеста, организованного воинственными молодчиками-сторонниками Демпартии во время манифестации против роста цен, которую проводили в четверг у здания правительства лидеры и сторонники блока ACUM.

Петренко предупредил, что если социалисты и “акумовцы” не проявят твёрдость, Плахотнюк будет расправляться с оппозицией по отдельности.

“Сегодняшний контр-протест гопников ещё раз доказывает бандитскую сущность режима Плх.

Если ПСРМ и АКУМ и дальше будут играться в оппозицию, эти «цуцики» начнут запугивать и расправляться с каждым оппозиционером в отдельности. Мы имеем дело не с партией под названием ДПМ, а с организованной преступной группировкой, которую Парламент просто обязан объявить вне закона, как тоталитарную организацию вместе со всем составом Конституционного Суда.

Сегодняшний «контр-протест» - это те же самые гопники, которые защищали дом Плахотнюка на Болгарской и нападали на наш палаточный городок. Это те же, кто протестовал перед подъездом родителей Анны Урсаки. Это те же, кто приходил в качестве провокаторов в майках с надписью Россия на протесты оппозиции перед Парламентом, утверждая на камеры, что их послал Петренко.

Уверен, что их надо совместно идентифицировать, разоблачать, публиковать их имена и фамилии. Страна должна знать своих быдло-плахишей в лицо!” – написал Петренко в своей публикации в Facebook.

Ранее уже сообщалось, что возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартия за последние годы организовала ряд бойцовских клубов, в которых под прикрытием "спортивных организаций" организовано полукриминальное сообщество с целью дискредитации и подавления любых выступлений противников Демпартии.