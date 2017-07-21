Путин наградил орденом молдавского Митрополита ...

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир стал кавалером российского Ордена Дружбы.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, а вручение прошло 23 мая в Кремле.

Согласно тексту указа, Митрополит Молдовы Владимир (Николай Кантарян) является гражданином Российской Федерации.

В своей благодарственной речи Владимир поблагодарил президента России за оценку его 45-летнего служения Церкви.

"Буду стараться и впредь неленостно трудиться во славу Святой Православной Церкви и Божьего народа", пообещал Путину Митрополит Молдовы.

Митрополит Молдовы является членом Священного Синода Русской Православной Церкви.