Путин наградил орденом молдавского Митрополита
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Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир стал кавалером российского Ордена Дружбы.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, а вручение прошло 23 мая в Кремле.
Согласно тексту указа, Митрополит Молдовы Владимир (Николай Кантарян) является гражданином Российской Федерации.
В своей благодарственной речи Владимир поблагодарил президента России за оценку его 45-летнего служения Церкви.
"Буду стараться и впредь неленостно трудиться во славу Святой Православной Церкви и Божьего народа", пообещал Путину Митрополит Молдовы.
Митрополит Молдовы является членом Священного Синода Русской Православной Церкви.
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