Власти США хотят посадить Ассанжа на 170 лет ...

Основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу предъявлены новые обвинения по 17 эпизодам. Ранее в США против журналиста было выдвинуто только одно обвинение – сговор с целью взлома сети Пентагона и получения доступа к секретной информации.

В общей сложности журналисту-расследователю грозит 175 тюремного заключения. Среди обвинений, выдвинутых Министерством юстиции США, – публикация секретных документов, а также незаконное получение и обнародование информации. Максимальное наказание по каждому из пунктов обвинения – 10 лет тюрьмы.

Новые обвинения существенно меняют ситуацию вокруг дела Ассанжа, так как они предусматривают намного более серьезные последствия для обвиняемого, если будут доказаны, сообщает ВВС. С другой стороны, обвинение в публикации каких-либо материалов позволяет защите Ассанжа апеллировать к первой поправке к Конституции США и поднимать вопрос о нарушении свободы слова. Публикация секретных документов, по мнению журналиста, защищена поправкой к Конституции, гарантирующей свободу слова.

Напомним, 11 апреля основатель скандально известного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован полицией Лондона. Это случилось после того как президент Эквадора Ленин Морено объявил на своей официальной странице в Twitter об отказе журналисту в убежище. 1 мая Королевский суд района Сазарк в Лондоне признал журналиста-расследователя Ассанжа виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил журналиста к 50 неделям тюремного заключения.

Ассанж жил в посольстве Эквадора с июня 2012 года, боясь экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании, или в США, где его обвиняют в сговоре с целью совершения взлома компьютерных сетей Пентагона.