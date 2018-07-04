Советник Додона обвинил США в угнетении Молдовы ...

Об этом заявил советник президента по межэтническим отношениям Сергей Мишин в эфире контролируемого Игорем Додоном телеканала Accent-TV.

По мнению советника Додона, империалистические цели Соединенных Штатов Америки по отношению к так называемым развивающимся странам — держать их на нищенском уровне и препятствовать налаживанию взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией.

"По отношению к нам у США идет тенденция — империализм. В чем суть империализма: найти нищие страны, сделать их своими колониями, поставить внешнее управление. Но самая главная задача — держать эту страну на нищенском уровне. Потому что, когда население государства находится на нищенском уровне, оно всегда смотрит тебе в рот. Оно вообще не опасно в данном случае", - заявил советник президента Молдовы.

В этой связи Мишин подчеркнул, что на сегодняшний момент задачей США по отношению к Молдове является удерживание страны на уровне нищеты и препятствование ее развитию.

Советник Додона уверен, что препятствует этой политике США в Молдове именно Додон, который, по его мнению, налаживает взаимовыгодные отношения с Россией и проводит взвешенную внешнюю политику.

Более того, Мишин считает, что Молдова обязана именно США появлением таких политиков, как Майя Санду и Андрей Нэстасе. "Те посылы и те потуги, которые сегодня делает президент для того, чтобы уйти от этой колониальности, но они пытаются все-таки нас загнать обратно при помощи [правых] политиков, лозунгов о борьбе с коррупцией, деолигархизации и так далее".

Сам Игорь Додон пока никак не прокомментировал заявления своего советника.