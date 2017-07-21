Премьер-министр Великобритании объявила о своей отставке ...

Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня, но останется премьером Британии до избрания нового лидера партии. После выборов главы тори Мэй покинет пост премьер-министра.

Как сообщает Би-би-си, Тереза Мэй сообщила о своем решении уйти после встречи с министром иностранных дел Джереми Хантом и министром внутренних дел Саджидом Джавидом, высказавшим главе правительства опасения по поводу ее нового плана по выходу Британии из Европейского союза.

"Мне очевидно, что в интересах страны, чтобы новый премьер-министр вел это дело (О "брексите" – Ред.). Поэтому сегодня я объявляю, что я уйду в отставку как лидер Консервативной партии в пятницу, 7 июня", - Мэй. Уход с должности лидера партии означает и отставку с должности главы британского правительства.

Она заявила, что для нее было честью стать второй, «но точно не последней» женщиной-премьером в истории Великобритании.

В среду подала в отставку лидер большинства в Палате общин Андреа Ледсом, заявив, что больше не верит, что нынешнее правительство сможет довести до конца выход страны из Европейского союза.