Эксперт: Нынешняя оппозиция исчерпала весь свой уличный протестный потенциал ...

Плахотнюк организовал репетицию погрома. Пока репетицию. Пока без жертв. Экс-представитель Молдовы в ОБСЕ и ООН, дипломат Алексей Тулбуре обрисовал своё видение сложившейся в стране политической ситуации на примере протестной акции оппозиции и контр-протеста молодчиков Плахотнюка.

Он сравнил организованный Демпартией в четверг “контр-протест” с погромами 1903 года в Кишинёве. Своим мнением эксперт поделился в рамках проекта De Facto. То, что произошло в четверг у здания правительства – нарушение прав человека, уверен он.

“Все ждали от Плахотнюка брифинга, а он организовал репетицию погрома. Пока репетицию. Пока без жертв. Наши несчастные оппозиционеры будут ждать, пока их убивать начнут? Или будут договариваться? На фоне всего этого бездействие оппозиции вызывает оторопь. Не думаю, что сегодня надо выходить на протесты. Нынешняя оппозиция исчерпала весь свой уличный протестный потенциал.

Сегодня необходимо любой ценой, любыми уступками с обеих сторон, либо с одной стороны, - самой умной, самой ответственной, - добиться договоренности по деолигархизации страны. Никого не интересует, кто будет спикером, и как будут распределены министерские посты. Граждан Молдовы интересует, будут ли созданы условия для демократических выборов, результаты которых станут отражением воли народа!

Очистить институты власти от ставленников мафии, организовать свободные и справедливые выборы сегодня оппозиция может. Не протестами, а переговорами. И если надо за это заплатить имиджем, политическим будущим – заплатите! Эта жертва будет оценена, войдет в учебники истории. А если потеряете популярность и политическое будущее из-за бездействия, недальновидности и трусости, то мимо учебников истории прямая вам дорога на политическое кладбище. К забвению”, - резюмировал Алексей Тулбуре.