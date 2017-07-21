Российский депутат задекларировал десять самолётов, 29 квартир и газопровод ...

В декларации о доходах за 2018 год также указаны девять земельных участков, два автомобиля, экскаватор и автостоянка.

Как сообщает Интерфакс, все эти богатства находятся в собственности депутата Думы Сургута Сергея Барсова. Вплоть до 2018 года он состоял в партии “Единая Россия”, после чего перешёл в ЛДПР. В 2018 году народный избранник стал самым состоятельным в Думе, получив доход 33,5 млн рублей.

По данным, опубликованным на официальном сайте сургутской Думы, в своей налоговой декларации депутат Барсов указал из недвижимого имущества 29 квартир, десять спортивных самолётов, два автомобиля, экскаватор, дом, девять земельных участков, экскаватор и газопровод.

В настоящее время Сергей Барсов возглавляет Федерацию самолётного спорта Ханты-Мансийского автономного округа.