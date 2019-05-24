В России зафиксировано рекордное снижение доверия к Путину ...

Российские социологи ВЦИОМ сообщили, что уровень доверия населения президенту России Владимиру Путину достиг минимума за последние 13 лет.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, проведенного 13-19 мая доля россиян, назвавших президента Владимира Путина в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%.

Как сообщает РБК, этот показатель является минимальным с момента публикации соответствующих данных на сайте ВЦИОМа с января 2006 года.

При этом Путину россияне по-прежнему доверяют больше, чем любому другому политику. Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%). Премьер-министр России Дмитрий Медведев уступает не только обоим министрам, но и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 7,6 против 8,8%.

В то же время почти две трети респондентов (65,8%) заявили, что в целом одобряют деятельность президента России.