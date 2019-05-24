Трибунал ООН обязал Россию освободить пленных украинских моряков ...

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая вынес решение, которым обязал Россию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в 2018 году.

"Российская Федерация должна немедленно освободить украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" и вернуть их Украине", - объявил судья Джин-Хен Пайк.

Это решение было одобрено 19 судьями. Судья от России Руслан Колодкин голосовал "против".

С таким же перевесом голосов было принято и решение, обязывающее Российскую Федерацию немедленно освободить задержанных военнослужащих и позволить им вернуться в Украину.

Согласно решению Трибунала, Россия должна доложить об освобождении украинских моряков и кораблей не позднее 25 июня.

В свою очередь, МИД России считает, что у Международного трибунала нет юрисдикции для рассмотрения инцидента в Керченском проливе. В заявлении МИДа говорится, что Россия продолжит отстаивать свою позицию во время арбитражного разбирательства. По мнению России, украинские моряки нарушили требования российского законодательства, касающиеся судоходства в этом районе.

25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украинских военнослужащих, которые до сих пор находятся в России.