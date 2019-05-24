Ассоциацию судей возглавил судья, отменивший результаты выборов в Кишиневе ...

Судьи избрали себе нового главу Ассоциации, которым стал судья Апелляционной палаты Кишинева Владислав Клима, утвердивший осужденное европейскими властями решение об отмене результатов местных выборов в Кишиневе.

Клима заменил на этом посту не менее одиозного судью Иона Друцэ, который возглавляет Высшую судебную палату.

Новый председатель Ассоциации судей был избран единогласно. Очевидно, его единственный контракндидат Виктрия Сандуцэ выполняла декоративную роль.

Владислав Клима входил в состав коллегии судей, утвердивших решение суда первой инстанции об отмене неугодных властям результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил лидер Платформы DA Андрей Нэстасе. Это решение властей спровоцировало резкие критичные заявления со стороны Евросоюза и США.

Клима был назначен судьей Кишиневской Апелляционной палаты указом Игоря Додона в феврале 2017 года.