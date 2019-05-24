Коллеги Зеленского: У тебя непростая задача – не стать богаче и остаться человеком
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(ВИДЕО) Бывшие коллеги президента Украины Владимира Зеленского по Студии "Квартал 95" посвятили Зеленскому песню в своем шоу.
После 20 мая, когда Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, это было первое представление "Квартала 95", прошедшее без Зеленского, являющегося одним из основателей шоу-проекта.
Коллеги Владимира Зеленского обратились к нему в свойственной им сатирической эмоциональной форме.
"Чувство юмора есть у Бога, оцени поворот, братан:
Мы шутили про них всю дорогу, а теперь ты реально там.
Мы могли бы смешить со сцены и снимать смешное кино,
Но, когда твоя неня стоит на коленях, это уже не смешно.
Мы могли бы на стадионе просто так посмотреть футбол.
Но, кто тогда раскачал бы им троны и забил осиновый кол?", - обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому в своей песне его бывшие коллеги по Студии "Квартал 95".
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