Коллеги Зеленского: У тебя непростая задача – не стать богаче и остаться человеком ...

(ВИДЕО) Бывшие коллеги президента Украины Владимира Зеленского по Студии "Квартал 95" посвятили Зеленскому песню в своем шоу.

После 20 мая, когда Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, это было первое представление "Квартала 95", прошедшее без Зеленского, являющегося одним из основателей шоу-проекта.

Коллеги Владимира Зеленского обратились к нему в свойственной им сатирической эмоциональной форме.

"Чувство юмора есть у Бога, оцени поворот, братан:

Мы шутили про них всю дорогу, а теперь ты реально там.

Мы могли бы смешить со сцены и снимать смешное кино,

Но, когда твоя неня стоит на коленях, это уже не смешно.

Мы могли бы на стадионе просто так посмотреть футбол.

Но, кто тогда раскачал бы им троны и забил осиновый кол?", - обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому в своей песне его бывшие коллеги по Студии "Квартал 95".