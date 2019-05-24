Канны-2019: объявлены имена победителей кинофестиваля ...

Фильм создан в жанре чёрной комедии и повествует о бедной семье, предпринимающей попытки вылезти из нищеты любыми путями.

Приз за лучшую мужскую роль получил испанский актёр Антонио Бандерас за роль в картине Педро Альмодовара "Боль и слава" (Dolor y gloria).

Британская актриса Эмили Бичем получила приз за лучшее исполнение женской роли в психологической драме "Крошка Джо".

Специального упоминания жюри 72-го Каннского кинофестиваля удостоилась франко-сенегальская режиссер Мати Диоп за фильм "Атлантик", посвященный судьбе мигрантов и оставляемых ими на родине женщин, сообщает ВВС.

Новый фильм Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде”, премьера которого состоялась в рамках фестиваля, не был отмечен наградами.

Традиционный французский кинофестиваль проходил в Каннах с 14 по 26 мая.