Партнеры Плахотнюка проиграли на выборах в Европарламент ...

После того, как на президентских выборах в Украине проиграл бизнес-партнер и друг молдавского олигарха Владимира Плахотнюка Петр Порошенко, партнеры Плахотнюка проиграли и на прошедших 26 мая выборах в Европарламент.

В частности, согласно предварительным данным, румынские партнеры лидера правящей в Молдове Демпартии – Социал-демократическая партия Ливиу Драгни набрала всего 23,39% голосов. Победителями выборов в Европарламент от Румынии стали представители Национал-либеральной партии, набравшие около 27% голосов.

Предварительные данные также показывают, что партия румынских партнеров Плахотнюка полностью "провалилась" за пределами Румынии, набрав менее 5% голосов проживающих за рубежом румын.

По мнению наблюдателей, эти результаты выборов показывают отсутствие каких-либо реальных шансов на победу партии Ливиу Драгни на предстоящих осенью президентских выборах.

После оглашения предварительных результатов выборов в Европарламент, в Бухаресте уже объявлены требования об отставке правительства Социал-демократической партии.

Примечательно, что и в самом Европарламенте поддерживающая молдавского олигарха Владимира Плахотнюка фракция Социал-демократов получила на 36 мандатов меньше (150), чем в прошлом составе Европейского парламента.

Ранее уже сообщалось, что возглавляемая Ливиу Драгня Социал-демократическая партия является официальным партнером молдавской Демпартии, возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком. Примечательно, что и Плахотнюк находится под уголовным преследованием в Румынии в рамках уголовного дела по факту организованных преступных действий, отмывания денег и трафика людей.