Европейские выборы показали рост популярности крайне правых партий ...

Жители стран Евросоюза отдали предпочтение крайне правым партиям, в то время как традиционные политические силы показали довольно скромные результаты.

В воскресенье вечером стали известны предварительные результаты выборов в Европарламент, в которых приняли участие жители 28 стран ЕС. Явка составила 50,5% и стала самой высокой за последние 20 лет.

Состав Европарламента нового созыва определён. Как сообщает Euronews, Европейская народная партия (ЕНП) потеряла в значительное число кресел и уже не сможет сформировать большинство со своими союзниками – Прогрессивным альянсом социалистов и демократов. Тем не менее, ЕНП по-прежнему остаётся самой крупной партией европейского парламента и обладает правом поставить во главе Еврокомиссии своего выдвиженца Манфреда Вебера.

В Великобритании за партию “брексита”, возглавляемую Найджелом Фараджем, проголосовали 31% избирателей. Во Франции лидирующие позиции – у партии Марин Ле Пен “Национальное объединение”, обогнавшей партию президента Макрона.

Euronews также отмечает, что в парламент прошли и каталонские сепаратисты: находящийся в изгнании Карлос Пучдемон и отбывающий тюремный срок Ориол Джункерас.

Ранее сообщалось, что румынские партнеры лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка – Социал-демократическая партия Ливиу Драгни набрала всего 23,39% голосов. Победителями выборов в Европарламент от Румынии стали представители Национал-либеральной партии, набравшие около 27% голосов.