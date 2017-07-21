Зеленский призвал депутатов не превращать Раду в площадку для электорального пиара ...

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что народным избранникам пора, наконец, оставить свои предвыборные речи в парламенте и начать голосование по “реформаторским законопроектам”, которые годами остаются без рассмотрения.

С таким призывом Зеленский обратился к депутатам со своей страницы в соцсети.

“Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий. Ваша деятельность почти уничтожила легитимность Верховной Рады, и у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительной демократии. Для этого необходимо лишь начать голосование за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Эти законопроекты годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут и граждане, и страна. Единственное – не надо их портить нашими традиционными коррупционными выходками”, - написал Владимир Зеленский в своей публикации.

Напомним, 23 мая вступил в силу указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.