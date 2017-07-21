На выборах президента Литвы победил независимый кандидат ...

Официально Науседа не связан ни с одной партией и является сторонником либеральной модели экономики. Другой претендент на президентский пост, бывший министр финансов, представитель консервативной партии “Союз отечества – Христианские демократы” Ингрида Шимоните, набрала 32,86% голосов, сообщает ВВС.

Первый тур президентских выборов в Литве состоялся 12 мая. Ни один из девяти кандидатов на пост главы государства не смог набрать с первого тура более половины голосов избирателей. В этот же день в стране проходили два референдума, которые были признаны несостоявшимися из-за низкой активности населения. Литовцам предлагалось высказать своё мнение относительно разрешения двойного гражданства с рядом стран, а также сокращения числа депутатов со 141 до 121.