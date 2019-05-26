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Россия не отпустит украинских моряков вопреки решению трибунала ООН
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Россия не отпустит украинских моряков вопреки решению трибунала ООН

Опубликовано : 27 май 2019 г. 12:27 | Просмотров: 396 | Категория: Мир

Судьбу украинских моряков, находящихся под арестом в России после инцидента в Керченском проливе, будет решать российский суд.

Позиция Кремля остаётся неизменной: следствие по делу о нарушении госграницы должно быть доведено до суда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию “Ведомости”, отвечая на вопрос журналиста о возможности освобождения моряков в качестве “жеста доброй воли” в адрес нового президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая вынес решение, которым обязал Россию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в 2018 году. Согласно решению трибунала, Россия должна доложить об освобождении украинских моряков и кораблей не позднее 25 июня.


Метки к статье: Керченский пролив, инцидент, украинские моряки, трибунал ООН

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