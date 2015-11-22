В Одесской тюрьме вспыхнул бунт из-за отвратительного питания и издевательств ...

В пенитенциарном учреждении №51 на Люстдорфской дороге вспыхнули беспорядки. Изначально сообщалось, что группа заключённых бежала, но часть из них удалось задержать. Впоследствии эта информация была опровергнута.

В понедельник утром одесский новостной портал “Думская” сообщил, что на территории исправительной колонии разгорелся пожар, более ста человек забаррикадировались внутри здания. Заключённые подняли бунт из-за плохих условий содержания и ужасного качества питания. В 13.00 поступила информация, что в результате беспорядков пострадали четверо сотрудников колонии, сгорели гараж и пожарный автомобиль, жертв, к счастью, нет. Силам спецназа удалось задержать “группу поддержки”, прибывшую на место инцидента по поручению местного криминального авторитета. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье “Действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний”.

“Дней пять назад там ранили ножом или заточкой сотрудника, который отвечает за длительные свидания. После этого такие свидания отменили. Кроме того, отменили общие приемы пищи в столовой. Люди начали протестовать. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им “учения” спецназа, то есть массовое избиение. “Учения” были назначены на сегодня, вот заключенные и решили их предупредить бунтом»”, - сообщил изданию источник в правоохранительных органах.