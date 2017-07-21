Плахотнюк проигнорировал День города Ниспорен ...

Избранный в парламент по Ниспоренскому округу лидер Демпартии Владимир Плахотнюк проигнорировал проведенные 26 мая официальные празднования 401 годовщины со дня основания Ниспорен.

На торжествах в Ниспоренах был замечен лишь депутат от ДПМ Василий Быткэ.

Своим отсутствием Плахотнюк активизировал слухи по поводу причин своего почти двухмесячного непоявления на публике. В соцсетях активно муссируется информация о том, что олигарх и лидер правящей Демпартии испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

В этот же период были отменены и бывшие ранее традиционными еженедельные брифинги руководства ДПМ.

После появления этой информации, пресс-секретарь Демпартии даже был вынужден опровергнуть информацию о недомоганиях Плахотнюка, однако сам лидер партии так и не появился на публике.

Примечательно, что в последние годы Плахотнюк лично принимал участие во всех мероприятиях, проводимых в Ниспоренах, а Ниспоренский избирательный округ был создан специально под его прохождение в парламент.