Румынский партнер Плахотнюка окончательно приговорен к тюремному заключению ...

Лидер правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня, являющийся основным партнером олигарха и лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка, был приговорен к 3 с половиной годам тюрьмы.

Окончательный приговор в отношении Драгни был вынесен в понедельник Высшим кассационным судом Румынии по делу о фиктивных трудоустройствах в бытность Драгни чиновником в уезде Телеорман.

Тем самым, высшая судебная инстанция оставила в силе обжалованное Драгней решение суда, вынесенное еще в июне 2018 года.

Ранее уже сообщалось, что возглавляемая Ливиу Драгня Социал-демократическая партия является официальным партнером молдавской Демпартии, возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком. Примечательно, что и Плахотнюк находится под уголовным преследованием в Румынии в рамках уголовного дела по факту организованных преступных действий, отмывания денег и трафика людей.