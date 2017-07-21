На Порошенко подано четвёртое заявление о государственном преступлении ...

В Государственное бюро расследований Украины (ГБР) направлено уже четвёртое за неделю заявление о преступлении экс-президента Петра Порошенко. На этот раз его обвиняют в “попытке узурпации судебной власти”.

Очередное заявление подано бывшим заместителем президентской администрации при Викторе Януковиче, юристом Андреем Портновым. В своём Telegram-канале он сообщил, что на данный момент в отношении Порошенко идут досудебные расследования по трём уголовным делам: о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, а также легализации преступных доходов в офшорах и неуплате налогов.

“Сегодня мы обратились с четвёртым заявлением о преступлении Порошенко - попытке узурпации ним судебной власти”, - цитирует Портнова агентство Интерфакс-Украина. По словам юриста, у него заготовлены ещё десятки подобных заявлений. Помимо этого он сообщил, что в ближайшие недели он намерен усилить информационное давление на правоохранительные органы путём подачи жалоб, ходатайств и прочих необходимых документов в рамках уже зарегистрированных уголовных дел против экс-президента.

Напомним, первое заявление против Петра Порошенко было подано Андреем Портновым в ГБР 21 мая. “Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий”, - сообщил тогда юрист. Речь идёт об инциденте в Керченском заливе в ноябре 2018 года, когда Украина была готова ввести военное положение.