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Бывший лидер Каталонии победил на выборах в Европарламент

Опубликовано : 27 май 2019 г. 19:03 | Просмотров: 312 | Категория: Мир

Обвиненный в сепаратизме бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, а также его бывший заместитель Ориол Жункерас добились избрания в Европейский парламент.

Пучдемон и Жункерас возглавляли список каталонской коалиции "Свободные для Европы", а по результатам выборов эта коалиция добилась два из 54 мест от Испании в Европарламенте.

Карлес Пучдемон скрывается от испанских властей в Бельгии, а его бывший заместитель Ориол Жункерас находится в предварительном заключении в испанской тюрьме.

Как сообщает Euronews, Пучдемон не сможет принять полномочия евродепутата, не вернувшись в Испанию, где ему грозит тюрьма.

Карлес Пучдемон бежал в Бельгию вскоре после отстранения от должности главы женералитата в конце октября 2017 года. В Испании против него и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях после проведения референдума о независимости Каталонии.


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