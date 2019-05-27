'Сказочный Путин' стал причиной наказания соратника Навального ...

Полиция составила протокол в отношении менеджера проектов созданного российским оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова по недавно введенной статье о неуважении к власти.

Как сообщает Би-би-си, это по меньшей мере третье административное дело за одну и ту же фразу, которая, как считают в полиции, оскорбляет президента России Владимира Путина.

Причиной для составления протокола стала фраза "Путин - сказочный ****", опубликованная в апреле в "Твиттере" Волкова. Публикация была посвящена административному делу за эту же фразу.

"Совершенно неожиданно сегодня к Леониду пришли сотрудники полиции, сотрудники Центра по противодействию экстремизму, которых мы давно знаем и которые обычно составляют административные протоколы, - рассказал директор ФБК Иван Жданов Би-би-си. - Говорят: на вас протокол, поступил рапорт, есть материалы, есть лингвистическое исследование по факту оскорбления, по факту правонарушения по этой новой статье; подписывайте - и поедем в суд".

По словам Жданова, на момент написания твита Волков был за рубежом, и речь в твите идет о Путине лично, а не как о представителе власти.

"Очевидно, цель в том, чтобы потом привлекать его за повторное совершение правонарушений, потому что мы не откажемся от возможности критиковать должностных лиц, в том числе Путина", - утверждает юрист.

Закон об ответственности за оскорбление власти вступил в силу 29 марта.

Действие закона распространяется на информацию, которая в неприличной и оскорбительной форме выражает "явное неуважение" к обществу, государству, государственным символам (флаг, герб и гимн), конституции и органам власти.

Для граждан нарушение закона предусматривает штрафы и административный арест. За первое нарушение граждане заплатят от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, за второе - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а за третье и следующие нарушения - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Первым по этой статье был наказан житель Новгородской области Юрий Картыжев. 23 апреля его оштрафовали на 30 тыс. рублей за публикацию во "ВКонтакте" двух записей "Путин - сказочный ****".

В середине мая стало известно, что протокол об административном правонарушении завели на жителя Вологодской области Юрия Шадрина, который 3 мая разместил в соцсети "ВКонтакте" статус: "Путин **** не сказочный, а реальный".