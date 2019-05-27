После скандала с `российским финансированием` премьер и правительство Австрии отправлены в отставку ...

Временно исполнять должность главы кабмина будет действующий вице-канцлер, министр финансов Хартвиг Легёра.

Правительственный кризис в Австрии разразился на фоне скандала, возникшего после обнародования скрытой съёмки переговоров лидера “Партии свободы” Хайнца-Кристиана Штрахе с некой дамой, называвшей себя “племянницей российского олигарха” и предлагавшей финансирование партии в обмен на госконтракты. Публикация этой беседы, состоявшейся в 2017 году на Ибице, привела к развалу правящей коалиции в Австрии и политическому кризису. Штрахе, который из-за скандала был вынужден вывести свою партию из правительственной коалиции, заявил, что его подставили, напоминает ВВС.

О том, что его подставили, заявил и сам Курц. Он уверен, что избиратели выскажут свою точку зрения на выборах в сентябре этого года. Он также сказал, что готов без промедлений передать власть переходному правительству и поддержать его работу.

"Партия свободы" известна своей пророссийской позицией по многим вопросам. Она выступает против санкций в отношении Москвы, а в 2016 году подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с "Единой Россией".