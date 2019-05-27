Чубашенко: У Молдовы, которой удаётся существовать при таких горе-политиканах, большой запас прочности ...

Своим анализом сложившейся в Молдове политической ситуации, когда не работает фактически ни один орган государственной власти, поделился в соцсети член “Нашей Партии” Дмитрий Чубашенко.

“Президента нет (интурист в очередной загранпоездке). Парламента нет (101 клоун-депутат есть, но самого учреждения нет). Правительства нет (парламентские клоуны никак не назначат). Генпримара Кишинева нет (старый ушел, другой не пришел, был один ales de Chisinau, но f*t*t de PLH) . Башкана Гагаузии нет (все ушли на выборы). Судов нет (и никогда не было). Оппозиции нет (для этих, все сливших, политическая война мать родна, готовы перегрызть друг другу глотку на радость PLH). И даже (!) Плахотнюка больше месяца нет ("работает с документами", "рукопожатие крепкое"). А Молдова есть! И вы говорите "failed state"? Это они все, вышеперечисленные, "failed", а у "стейта", которое умудряется существовать при таких горе-политиканах, еще большой запас прочности”, - резюмировал Чубашенко в своей публикации.