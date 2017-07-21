За разложением пластиковой бутылки можно наблюдать онлайн в течение 450 лет ...

Всемирный фонд дикой природы (WWF) организовал в соцсети прямую трансляцию на четыре с половиной столетия. Именно такое время понадобится обычной бутылке из пластика для полного разложения.

Таким образом фонд рассчитывает достучаться до умов и сердец жителей Земли, а так же руководителей стран, где до сих пор широко используется пластиковая тара. Помимо этого всем, кому не безразлична судьба планеты и мирового океана, в рамках стрим-проекта предлагается подписать петицию с требованием остановить загрязнение пластиковыми отходами. Документ будет представлен мировым лидерам в ООН на встрече по проблемам окружающей среды.

Трансляция была запущена 10 мая, к настоящему времени петицию подписали более 500 тысяч человек.

По данным WWF, на Земле сегодня скопилось более 9 миллиардов тонн пластика, две трети из них – это отходы, которые в основном попадают в океан. Каждую минуту в мире используется около 1 миллиона пластиковых бутылок, из них перерабатываются только 9%.