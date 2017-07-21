Жители Молдовы платят за заграничные поездки Додона миллионы леев
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Поездки за границу занимающего должность президента страны Игоря Додона обходятся молдавским налогоплательщикам в кругленькую сумму.
За период с 2017 года по март 2019 Додон побывал в разных странах 37 раз с рабочими и официальными визитами, и все они были оплачены из государственного бюджета. Общая сумма составила 2 719 071 леев. Таковы данные, представленные Центром политик и реформ.
Из общего числа визитов 46% осуществлялись в Российскую Федерацию, 13% - в страны Евросоюза, 41% - в Турцию, Азербайджан и другие государства. Средняя стоимость одной поездки оценивается в 73 тысячи леев.
Направления поездок и составы делегаций опубликованы отдельным документом.
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