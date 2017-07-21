МЕНЮ
Twitter
﻿ 93
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:09  

В партийном холдинге Плахотнюка произошли перестановки накануне местных выборов

17:06  

Михаилу Саакашвили возвращено гражданство Украины

15:37  

Появились новые подробности уголовного дела по финансовым преступлениям Плахотнюка в России

14:07  

Жители Молдовы платят за заграничные поездки Додона миллионы леев

12:28  

За разложением пластиковой бутылки можно наблюдать онлайн в течение 450 лет

11:03  

Чубашенко: У Молдовы, которой удаётся существовать при таких горе-политиканах, большой запас прочности
все новости

Жители Молдовы платят за заграничные поездки Додона миллионы леев

Опубликовано : 28 май 2019 г. 14:07 | Просмотров: 704 | Категория: Власть

Поездки за границу занимающего должность президента страны Игоря Додона обходятся молдавским налогоплательщикам в кругленькую сумму.

За период с 2017 года по март 2019 Додон побывал в разных странах 37 раз с рабочими и официальными визитами, и все они были оплачены из государственного бюджета. Общая сумма составила 2 719 071 леев. Таковы данные, представленные Центром политик и реформ.

Из общего числа визитов 46% осуществлялись в Российскую Федерацию, 13% - в страны Евросоюза, 41% - в Турцию, Азербайджан и другие государства. Средняя стоимость одной поездки оценивается в 73 тысячи леев.

Направления поездок и составы делегаций опубликованы отдельным документом.




Метки к статье: Игорь Додон, поездки, финансирование, госбюджет, налогоплательщики

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
В партийном холдинге Плахотнюка произошли перестановки накануне местных выборов

В партийном холдинге Плахотнюка произошли перестановки накануне местных выборов ...

Просмотров: 1729
Появились новые подробности уголовного дела по финансовым преступлениям Плахотнюка в России

Появились новые подробности уголовного дела по финансовым преступлениям Плахотнюка в России ...

Просмотров: 9452
Жители Молдовы платят за заграничные поездки Додона миллионы леев

Жители Молдовы платят за заграничные поездки Додона миллионы леев ...

Просмотров: 702
Румынский партнер Плахотнюка окончательно приговорен к тюремному заключению

Румынский партнер Плахотнюка окончательно приговорен к тюремному заключению ...

Просмотров: 4741
Плахотнюк проигнорировал День города Ниспорен

Плахотнюк проигнорировал День города Ниспорен ...

Просмотров: 1880
Партнеры Плахотнюка проиграли на выборах в Европарламент

Партнеры Плахотнюка проиграли на выборах в Европарламент ...

Просмотров: 7994
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 12150
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 37218
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 35503
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 13688
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

Просмотров: 81263
В окружении Плахотнюка зреет бунт

В окружении Плахотнюка зреет бунт

Просмотров: 65977
Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Просмотров: 57467
Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Просмотров: 44253
Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Просмотров: 41770
Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Просмотров: 38009
Путин предложил Украине газ вдвое дешевле нынешнего

Путин предложил Украине газ вдвое дешевле нынешнего

Просмотров: 35357
Представитель клана Плахотнюка оправдан в деле об убийстве

Представитель клана Плахотнюка оправдан в деле об убийстве

Просмотров: 31259
ВЛАСТЬ
В партийном холдинге Плахотнюка произошли перестановки накануне местных выборов

В партийном холдинге Плахотнюка произошли перестановки накануне местных выборов

15:37  Появились новые подробности уголовного дела по финансовым преступлениям Плахотнюка в России
14:07  Жители Молдовы платят за заграничные поездки Додона миллионы леев
ЛЮДИ
Минута молчания

Минута молчания

30.04.2019  Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок
24.04.2019  24 апреля в мире чтили память жертв геноцида армян
20.04.2019  Марк Ткачук: Парламент стал пантеоном человеческой подлости
БИЗНЕС
Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам

Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам

12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
КРИМИНАЛ
Появились новые подробности уголовного дела по финансовым преступлениям Плахотнюка в России

Появились новые подробности уголовного дела по финансовым преступлениям Плахотнюка в России

27.05.2019  В Одесской тюрьме вспыхнул бунт из-за отвратительного питания и издевательств
23.05.2019  Власти Молдовы выдали паспорт находившемуся в международном розыске беглому банкиру
23.05.2019  В Одесской области был убит бывший мэр Тирасполя



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2019 (185)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker