Жители Молдовы платят за заграничные поездки Додона миллионы леев ...

За период с 2017 года по март 2019 Додон побывал в разных странах 37 раз с рабочими и официальными визитами, и все они были оплачены из государственного бюджета. Общая сумма составила 2 719 071 леев. Таковы данные, представленные Центром политик и реформ.

Из общего числа визитов 46% осуществлялись в Российскую Федерацию, 13% - в страны Евросоюза, 41% - в Турцию, Азербайджан и другие государства. Средняя стоимость одной поездки оценивается в 73 тысячи леев.

Направления поездок и составы делегаций опубликованы отдельным документом.