Появились новые подробности уголовного дела по финансовым преступлениям Плахотнюка в России ...

В Москве суд арестовал нового фигуранта уголовного дела о международном преступном сообществе, выводившем из России десятки миллиардов рублей. В этом деле фигурирует и лидер правящей в Молдове Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк.

Как сообщило издание "КоммерсантЪ", Тверской суд Москвы вынес постановление об аресте Елены Платон, являющейся сестрой другого фигуранта этого дела – Вячеслава Платона.

По данным издания, Елене Платон инкриминируются ч. 2 ст. 210 (участие в организованном преступном сообществе) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере). Следствие считает, что госпожа Платон, сестра скандально известного бизнесмена Вячеслава Платона, могла быть участницей его финансовых махинаций.

В конце февраля в МВД заявили, что пресекли деятельность преступного сообщества, которую организовали Вячеслав Платон и еще один россиянин молдавского происхождения Владимир Плахотнюк. Сообщество через два банка в 2013-2014 годах по подложным документам вывели более 37 млрд руб., сообщили в МВД России, где эта схема по отмыванию денег в особо крупных размерах названа "молдавской".

Известно, что действие так называемой "молдавской схемы" отмывания миллиардов долларов было обеспечено через контролируемые Плахотнюком судебные органы решения о взыскании финансовых средств.

Примечательно, что в последние годы Владимир Плахотнюк пытается отвести внимание от своей причастности к этой схеме, в том числе путем осуждения Платона за финансовые преступления.