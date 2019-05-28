Михаилу Саакашвили возвращено гражданство Украины ...

Зеленский подписал во вторник указ о внесении изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поблагодарил Владимира Зеленского за указ о восстановлении его гражданства Украины.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

"Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!" - написал Саакашвили.

Ранее уже сообщалось, что 12 февраля Михаил Саакашвили был насильно задержан спецслужбами и тайно выдворен в Польшу. Прежняя украинская власть не только лишила Саакашвили гражданства Украины, но и запретила ему въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.