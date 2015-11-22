В партийном холдинге Плахотнюка произошли перестановки накануне местных выборов ...

Подконтрольный олигарху Владимиру Плахотнюку "общественник" Михаил Багас стал заместителем другого подконтрольного Плахотнюку активиста и бывшего "независимого" депутата Михая Годи в руководстве Партии "Демократическое действие".

Михаил Багас, руководящий организацией “Город без маршруток”, избран вице-председателем партии “Демократическое действие” (Partidului Actiunea Democratica). Назначить активиста на эту высокую должность предложил сам лидер партии Михай Годя. Политсовет PAD проголосовал за кандидатуру Багаса единогласно, сообщает protv.md. Партия “Демократическое действие” готовится к электоральной кампании в преддверии местных выборов, уточняет издание.

Михаил Багас известен тем, что является одним из постоянных “экспертов“ властного холдинга, а также тем, что он был помощником Сильвии Раду, назначенной мэром Кишинева также будучи кандидатом Владимира Плахотнюка.