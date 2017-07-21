Саакашвили заявил, что уже `видел всё` и не рвётся ни на какие должности ...

Скрывающийся от правосудия на родине бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили стал гостем ток-шоу на одном из украинских телеканалов.

В Украине его имя опять на слуху: новоиспечённый президент страны Владимир Зеленский аннулировал указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул опальному политику украинское гражданство. После таких жизненных перипетий Саакашвили решил впредь быть более осторожным в выборе должностей.

"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности", - цитирует Интерфакс-Украина заявления Саакашвили в эфире ток-шоу "Пульс" на местном телеканале.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский подписал во вторник указ о внесении изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

12 февраля 2018 года Михаил Саакашвили был насильно задержан украинскими спецслужбами и тайно выдворен в Польшу. Прежняя украинская власть не только лишила Саакашвили гражданства Украины, но и запретила ему въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.