Европейские `тяжеловесы` ведут борьбу за ключевой пост в ЕС ...

Результаты выборов в Европарламент говорят о том, что смена руководства институтов сообщества будет непростой. Камнем преткновения становится вопрос назначения главы Еврокомиссии. Сейчас этот пост занимает так называемый “коллективный кандидат” Жан-Клод Юнкер.

Неформальная встреча глав стран-членов ЕС, которая должна была показать единство и согласие, продемонстрировала в том числе, что между государствами-тяжеловесами, теми, что закладывали фундамент ЕС, существуют серьезные разногласия, первое из которых - кто должен возглавить Еврокомиссию на ближайшие несколько лет, передает Euronews. Договориться Франции и Германии пока не удалось.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что никакого коллективного кандидата (шпитценкандидата) на этот раз не будет, претендент “должен быть харизматичным, творчески подходить к решению проблем и очень знающим человеком”.

Канцлер Германии Ангела Меркель видит на посту главы Еврокомиссии Манфреда Вебера, чья партия (ЕНП) показала отличные результаты на выборах в Европарламент.

Найти общеевропейский консенсус в отношении кандидата на высшую должность в ЕС поручено главе Евросовета Дональду Туску.

28 мая в Брюсселе состоялась неформальная встреча лидеров 28 стран Евросоюза по итогам прошедших на минувшей неделе выборов в Европейский парламент.