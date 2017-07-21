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Кремлевские СМИ обратили внимание на преступления молдавского банкира Горбунцова

Опубликовано : 29 май 2019 г. 11:01 | Просмотров: 1703 | Категория: Власть, Криминал

(ВИДЕО) Расследование лидера "Нашей партии" Ренато Усатого о причастности банкира Германа Горбунцова к организации убийства и рейдерских захватов миллиардной собственности в России стало темой сюжета в эфире основного российского телеканала "Россия-24".

Российский федеральный телеканал заинтересовало опубликованное неделю назад расследование российской "Новой газеты" о дополнительных подробностях в деле об убийстве миллиардера Александра Минеева и захвате его собственности структурами обвиненного в целом ряде тяжких уголовных преступлений бывшего российского и молдавского банкира Германа Горбунцова.

Тогда, среди материалов, предоставленных газете, особое внимание на себя обратил и документ с письменной резолюцией президента России Владимира Путина директору ФСБ Александру Бортникову с поручением проверить факты, изложенные в документе вдовой убитого миллиардера. Этот сугубо конфиденциальный документ попал в распоряжение находящегося тогда в международном розыске Германа Горбунцова.

Изданию было сообщено, что структуры Горбунцова пользуются покровительством в в руководстве ФСБ России.

Тогда же, были приведены материалы, указывающие на причастность возглавляемой бывшим банкиром Германом Горбунцовым и предпринимателем Александром Калединым к организации убийства миллиардера Александра Минеева с целью завладения его активами и недвижимостью.

Позже, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый предоставил в эфире телеканала TV8 доказательства тесных связях бывшего банкира Германа Горбунцова с олигархом и лидером правящей в Молдове Демпартии Владимиром Плахотнюком. В частности, подконтрольные Плахотнюку госструктуры выдали Горбунцову в октябре 2016 года молдавский паспорт в период, когда Горбунцов находился в международном розыске за мошенничество и отмывание денег. Тогда же, молдавские власти закрыли шесть уголовных дел в отношении Горбунцова взамен на клевету в отношении лидера "Нашей партии" Ренато Усатого и обвинение его в заказе покушения на Германа Горбунцова.




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