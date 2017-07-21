Судья, отменившая результаты выборов мэра Кишинёва, пошла на повышение ...

Судья, отменившая в 2018 году результаты выборов мэра Кишинёва, была удостоена оценки “очень хорошо”, набрав в ходе процедуры оценки 83 балла. Судейская коллегия отметила, что Бердило хорошо справляется со своими обязанностями “демонстрируя профессиональные качества на высоком уровне, соблюдает профессиональную этику, обеспечивает защиту прав и свобод людей, их чести и достоинства, осуществляет деятельность в соответствии с требованиями законодательства при отправлении правосудия и обеспечивает интерпретирование и единообразное и согласованное применение законодательства”, сообщает ZdG.

Второй тур выборов мэра Кишинёва состоялся 3 июня 2018 года, победу одержал оппозиционный политик Андрей Нэстасе. Решение об отмене результатов голосования было принято Апелляционной палатой в июне 2018 года. Причиной стала предвыборная агитация за Нэстасе в “день тишины”, который впоследствии был отменён на законодательном уровне. Вердикт суда подвергся жёсткой критике со стороны представителей высших европейских структур.