Huawei обвиняет власти США в попытке вытеснить компанию с мирового рынка и разорить её ...

Компания требует признать антиконституционным закон, запрещающий местным предприятиям и фирмам использовать оборудование Huawei, поскольку эти санкции могут навредить трём миллиардам пользователей в 170 странах мира, Соответствующий иск был подан юристами китайской компании во вторник, 28 мая, сообщает Euronews.

"Политики в США используют мощь целой нации, для преследования частной компании. Они задействуют все имеющиеся у них средства, в том числе законодательные, административные и дипломатические. Они хотят разорить нас", - заявил журналистам юрисконсульт Huawei.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли США внесло китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США". Вместе с Huawei в черный список попадут еще 70 связанных с ней компаний. Американским производителям, которые продают Huawei какое-либо оборудование, потребуется специальная лицензия американских властей. Вашингтон считает, что технологии Huawei могут быть использованы спецслужбами Китая.