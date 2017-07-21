Huawei обвиняет власти США в попытке вытеснить компанию с мирового рынка и разорить её
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Китайский IT-гигант Huawei обратился в американский суд с намерением оспорить законность действий правительства США.
Компания требует признать антиконституционным закон, запрещающий местным предприятиям и фирмам использовать оборудование Huawei, поскольку эти санкции могут навредить трём миллиардам пользователей в 170 странах мира, Соответствующий иск был подан юристами китайской компании во вторник, 28 мая, сообщает Euronews.
"Политики в США используют мощь целой нации, для преследования частной компании. Они задействуют все имеющиеся у них средства, в том числе законодательные, административные и дипломатические. Они хотят разорить нас", - заявил журналистам юрисконсульт Huawei.
Ранее сообщалось, что Министерство торговли США внесло китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США". Вместе с Huawei в черный список попадут еще 70 связанных с ней компаний. Американским производителям, которые продают Huawei какое-либо оборудование, потребуется специальная лицензия американских властей. Вашингтон считает, что технологии Huawei могут быть использованы спецслужбами Китая.
“The U.S. government has provided no evidence to show that Huawei is a security threat”: Huawei Chief Legal Officer Song Liuping announces the filing of a motion for summary judgment to end the unfair treatment of the tech giant. #HuaweiFacts— Huawei Facts (@HuaweiFacts) 29 мая 2019 г.
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