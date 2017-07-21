Спецпредставитель Путина направляется в Кишинев ...

Додон написал об этом в соцсетях после своей краткой встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице Казахстана.

В написанном Додоном сообщении обратила на себя внимание форма подачи "договоренности с Путиным". Согласно Додону, Козак был им приглашен в Кишинев лишь после того, как Додон об этом договорился "с Владимиром Владимировичем".

“Договорились с Владимиром Владимировичем о том, что в начале следующей недели в Кишинев по моему приглашению прибудет специальный представитель президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических связей с Республикой Молдова, вице-премьер РФ Дмитрий Николаевич Козак, с которым мы обсудим весь спектр молдо-российских отношений”, написал Додон.

Это будет первым визитом Дмитрия Козака в Молдову после того, как 11 июля он был назначен спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой.