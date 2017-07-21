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К 2020 году украинские парламентарии могут остаться без депутатского иммунитета

Опубликовано : 29 май 2019 г. 17:34 | Просмотров: 186 | Категория: Мир

На неотложном голосовании за соответствующий законопроект настаивает президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщил изданию РБК-Украина представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, внесение изменений в Конституцию – процесс довольно длительный, поэтому за законопроект необходимо уже сейчас, чтобы он мог вступить в силу в 2020 году.

"Бесспорно, что в новый парламент мы будем вносить изменения в Конституцию, которые мы и обещали. Это обсуждение будет продолжаться год: Конституционный суд, заключение, возвращение... Сейчас наиболее процессуально быстрый механизм - это законопроект №7203. Там предусмотрено (снятие депутатской неприкосновенности, - ред.) с 2020 года", - пояснил Стефанчук.


Метки к статье: Владимир Зеленский, законопроект, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада

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