К 2020 году украинские парламентарии могут остаться без депутатского иммунитета ...

Как сообщил изданию РБК-Украина представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, внесение изменений в Конституцию – процесс довольно длительный, поэтому за законопроект необходимо уже сейчас, чтобы он мог вступить в силу в 2020 году.

"Бесспорно, что в новый парламент мы будем вносить изменения в Конституцию, которые мы и обещали. Это обсуждение будет продолжаться год: Конституционный суд, заключение, возвращение... Сейчас наиболее процессуально быстрый механизм - это законопроект №7203. Там предусмотрено (снятие депутатской неприкосновенности, - ред.) с 2020 года", - пояснил Стефанчук.