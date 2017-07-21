Михаил Саакашвили вернулся в Украину ...

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прилетел в среду в Киев пассажирским рейсом из Варшавы сразу же после того, как в Консульстве Украины ему был вручен временный паспорт.

В киевском аэропорту Борисполь политика встречали сотни людей и журналистов.

"Меня переполняют эмоции из-за возможности дышать украинским воздухом, ступить на украинскую землю, – заявил Михаил Саакашвили. – Меня выдворили из страны из-за того, что я поднял голос против барыжной власти, несправедливости и воровства. Я вернулся в страну, которую люблю, где я провел 12 лет жизни, где я учился, 2 года служил здесь в армии… Я приехал не мстить, разрушать и наказывать, а делать – строить то, что мне не дали сделать в Одессе, мне не дали реализовать большое строительство".

Саакашвили заявил, что решение экс-президента Петра Порошенко о лишении его гражданства Украины было "трусливым шагом недостойного президента". " А когда мне вернули гражданство, – это был шаг смелого и достойного президента", - подчеркнул Саакашвили, комментируя утвержденный накануне указ президента Украины Владимира Зеленского о восстановлении гражданства Михаила Саакашвили.

"Я уверен, что в Украине есть множество людей, которые не хотели бы меня видеть в Украине. Поэтому если президент Зеленский решился на этот шаг – это показывает, что у него есть характер. И это самая лучшая часть сегодняшней истории", - добавил Саакашвили.

Саакашвили в 2015 году получил украинское гражданство по указу президента Петра Порошенко, который назначил его главой Одесской областной администрации. Спустя два года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, когда тот находился с визитом в США.

В сентябре 2017 года Саакашвили смог прорваться через польско-украинскую границу, благодаря его сторонникам, фактически внесшим его в Украину на руках.

Власти не арестовали Саакашвили, и он несколько месяцев провел в Украине, организуя акции протеста против Порошенко. Но в итоге политик все-таки был депортирован в Польшу.

Последние несколько месяцев Саакашвили жил в ЕС по виду на жительство, который получил как супруг гражданки Нидерландов. 29 мая в Польше ему было выписано украинскими властями свидетельство, по которому он может вернуться в Украину.

12 февраля 2018 года Михаил Саакашвили был насильно задержан украинскими спецслужбами и тайно выдворен в Польшу. Прежняя украинская власть не только лишила Саакашвили гражданства Украины, но и запретила ему въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Возвращение Саакашвили в Украину стало возможным благодаря подписанному 28 мая указу Владимира Зеленского о возвращении гражданства экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.