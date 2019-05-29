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Правительство выделило на проект Плахотнюка еще 30 миллионов леев бюджетных денег

Опубликовано : 29 май 2019 г. 23:26 | Просмотров: 4254 | Категория: Власть, Криминал

(DOC) Не имеющее полномочий правительство Павла Филипа незаконно утвердило увеличение затрат на 1,53 миллиона евро для реализации проекта Демпартии по строительству спортивно-развлекательного комплекса Chișinău Arena.

Решение было принято правительством в отставке на состоявшемся в среду заседании.

Согласно решению правительства, и.о. министра образования Моника Бабук, а также и.о. министра финансов Ион Кику были уполномочены подписать Дополнительное соглашение об увеличении сметы расходов на строительство и проектирование Chișinău Arena со стороны правительства на 1,53 миллиона евро (свыше 30 350 000 леев – Ред.). Эти средства будут направлены на проектирование системы водоснабжения.

Примечательно, что согласно Закону о правительстве, полномочия правительства прекращены с момента утверждения мандата новоизбранного парламента (9 апреля – Ред.). Этим же Законом (ст.15) определено, что после того, как полномочия правительства прекращены, оно может выполнять только функции управления общественными делами. Более того, Закон о правительстве запрещает заключение договоров, предусматривающих финансовые обязательства государства.

Ранее уже сообщалось, что проект Chișinău Arena является предвыборным проектом возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии. Проект был инициирован по настоянию самого Плахотнюка, а также двоих его родственников – Андриана Канду и Дорина Дамира. Впервые, идея была озвучена 13 марта 2018 года Владимиром Плахотнюком и представлена Андрианом Канду. Позже, Дорин Дамир публично признался, что он был одним из инициаторов проекта.

Согласно решению парламента под руководством Канду, для строительства партийного комплекса Chișinău Arena были выделены 200 миллионов леев из Фонда для реконструкции дорог. Кроме того, для реализации проекта Демпартии были отведены 69 га сельхозугодий Национального колледжа виноградарства и виноделия в Ставченах.


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