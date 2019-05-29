Порошенко жаловался на недостаточную поддержку со стороны США на выборах президента ...

Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался Вашингтону на то, что ему оказывается недостаточная поддержка в ходе президентских выборов в Украине.

Об этом рассказал специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер, выступая в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

"Президент Порошенко жаловался, что мы не делаем достаточно, чтобы поддержать его", - рассказал Волкер в своем выступлении. "Мы ответили — мы не выбираем людей, а принципы и политику», - заявил Курт Волкер, цитируемый изданием "КоммерсантЪ".

Специальный представитель Госдепартамента США добавил, что Вашингтон готов продолжать совместную работу вне зависимости от того, кто возглавил Украину, поддерживать ее борьбу с коррупцией, стремление к демократии и ориентированность на Запад.

Когда и при каких обстоятельствах Порошенко говорил о недостаточной поддержке со стороны Вашингтона, Волкер не уточнил.

Ранее уже сообщалось, что в ходе президентских выборов в Украине, Петр Порошенко потерпел сокрушительное поражение, набрав всего 24,46% голосов, уступив не имеющему политического опыта контркандидату Владимиру Зеленскому, которого поддержали 73,22% избирателей.