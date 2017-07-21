Плахотнюк не исчез: плахотнюки расплодились и осели в структурах власти ...

В последние несколько недель активно распространяются слухи о том, что лидер правящей в Молдове Демпартии Владимир Плахотнюк покинул страну. Как бы то ни было, созданная им порочная система работает безотказно, и в республике не изменилось ровным счётом ничего.

Политический аналитик Виктор Жосу обратил внимание на то, что отсутствие Плахотнюка на публике несколько месяцев никак не повлияло на обстановку в стране – ни во власти, ни в обществе. О том, что Плахотнюк никуда не исчез, говорят многие факторы.

“Давайте спросим сами себя:

Разве Аппеляционная палата Кагула уже приняла решение оставить в силе приговор суда первой инстанции, вынесенный Шору? Да нет, не приняла она такого решения. Значит, Плахотнюк никуда не делся.

Или, может, молдавские социалисты стали вновь, после паузы в несколько лет, публично произносить как имя "Плахотнюк", так и словосочетание "захваченное государство", настаивая на том, что между ними есть прямая причинно-следственная связь? И первым поспешил озвучить это на своих телеканалах их лидер, он же президент РМ Додон? Да ничего подобного, как молчали об этом, так и молчат. Что тоже означает, что Плахотнюк никуда не делся.

И, вообще, что изменилось в политической жизни Молдовы? Прокуратура прекратила все заказные уголовные преследования, которые она же незаконно открывала по указанию известно кого? Или суды перестали выносить по таким сфабрикованным делам незаконные решения? Да нет же, всё остаётся, как было до того, как Плахотнюк якобы исчез. Ибо никуда он не исчез”, - размышляет эксперт в своей публикации в соцсети. По его убеждению, “плахотнюки” проникли во все структуры власти и основательно там осели.

“Небольшое отступление, но в тему. Говорят, что когда Флобера спросили, с кого он писал образ своей знаменитой "Мадам Бовари", он ответил: "Эмма - это я". Теперь прикиньте: сколько молдавских чиновников - в министерствах, судах, полиции, прокуратуре и т.д. - сегодня отождествляют себя с Плахотнюком? Не открыто, конечно, не вслух, но в мыслях и, главное, в действиях. Сказать "Плахотнюк - это я" никто не скажет, но делать будут то, что сказал он.

Сколько их, плахотнюков этих, расплодилось за последние годы в Республике Молдова? Кто-нибудь ведёт статистику? Правильно, никто, потому что этим должна была бы заняться политическая оппозиция. Уже давно должен был бы существовать список должностных лиц, которые служили или служат режиму узурпатора. Открытый такой список в открытом доступе, который постоянно пополнялся бы фамилиями очередных должностных лиц. Список возмездия, который уже самим фактом своего существования напоминал бы каждому такому плахотнюку, что рано или поздно ему придётся ответить. За что? За то, что вместо службы в интересах государства служил в интересах Плахотнюка.

Нет такого списка. Потому что нет оппозиции. Есть несколько групп людей с очень низким уровнем правосознания, даже ниже уровня их социальной ответственности, людей, называющих себя оппозицией и мечтающих сменить Плахотнюка у власти. Только и всего. И есть много-много плахотнюков в структурах власти, которые никуда из неё исчезать не собираются. С чего бы? Здесь Плахотнюк. Никуда не делся”, - делает вывод Виктор Жосу.