Израилю предстоят досрочные выборы: кнессет объявил о самороспуске
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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не смог сформировать правящее большинство, что помешало ему назначить правительство.
В результате израильский парламент (кнессет), проработавший всего два месяца, проголосовал за самороспуск и определил дату новых выборов. Как сообщает Euronews, препятствием к формированию устойчивой коалиции стал конфликт между партией "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана и ультрарелигиозными ШАС и "Яхадут ха-Тора" вокруг законопроекта об отсрочке призыва ортодоксальных иудеев в израильскую армию.
Нетаньяху считает, что самороспуск парламента лишь на руку его партии и уверен, что на новых выборах победа "Ликуд" будет ещё более убедительной. Выборы назначены на 17 сентября.
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