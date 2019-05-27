Израилю предстоят досрочные выборы: кнессет объявил о самороспуске ...

В результате израильский парламент (кнессет), проработавший всего два месяца, проголосовал за самороспуск и определил дату новых выборов. Как сообщает Euronews, препятствием к формированию устойчивой коалиции стал конфликт между партией "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана и ультрарелигиозными ШАС и "Яхадут ха-Тора" вокруг законопроекта об отсрочке призыва ортодоксальных иудеев в израильскую армию.

Нетаньяху считает, что самороспуск парламента лишь на руку его партии и уверен, что на новых выборах победа "Ликуд" будет ещё более убедительной. Выборы назначены на 17 сентября.