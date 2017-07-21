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Марк Ткачук: Обществу нужна честная победа над здоровым и могучим, а не обессилевшим Плахотнюком

Опубликовано : 30 май 2019 г. 11:18 | Просмотров: 674 | Категория: Власть

В связи с дискуссиями по поводу внезапного и затянувшегося отсутствия в публичном пространстве ранее демонстрирующего свое всемогущество и абсолютное влияние на все структуры власти олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, доктор истории Марк Ткачук выразил надежду на то, что "Плахотнюк здоров и дееспособен".

"Просто убеждён, что над Плахотнюком нужно одержать честную, заслуженную, кажущуюся сейчас практически невозможной победу. И никак иначе!", - написал он в соцсетях.

Ткачук отметил, что в борьбе с Плахотнюком не должно быть "никаких судьбоносных поддавков, никаких "подарков фортуны".

"Дракон, проигравший по состоянию здоровья, это победивший дракон, бесом вселяющийся в ошалелые души прозревших и осмелевших строителей новой жизни.
Поэтому не верю во все эти пошлые "оттепели" на костях тирана, когда в облике тираноборцев вдруг выступают вчерашние приспешники и доверенные негодяи. 
Будьте здоровы Владимир Георгиевич, нам очень важно победить Вас сильного, могучего и совершенно непобедимого. Иначе мы останемся теми, кем являемся. Рыхлым стадом, осеняющим себя знамением у каждого перекрёстка и подло ожидающим Вашего конца только в амплуа ниспосланного свыше несчастного случая", - отметил доктор истории Марк Ткачук.

Ранее уже сообщалось, что своим отсутствием Плахотнюк активизировал слухи по поводу причин своего почти двухмесячного непоявления на публике. В соцсетях активно муссируется информация о том, что олигарх и лидер правящей Демпартии испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

В этот же период были отменены и бывшие ранее традиционными еженедельные брифинги руководства ДПМ.

После появления этой информации, пресс-секретарь Демпартии даже был вынужден опровергнуть информацию о недомоганиях Плахотнюка, однако сам лидер партии так и не появился на публике.


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