Здоровье Ассанжа резко ухудшилось ...

В заявлении WikiLeaks говорится, что семь лет, проведённых в здании посольства Эквадора, оказали негативное влияние на здоровье журналиста: условия “не отвечали основным правам человека”. Последние недели, проведённые в Белмарше, ещё больше подорвали его здоровье, он сильно похудел и впал в депрессию, а решение руководства тюрьмы перевести Ассанжа в больничное отделение “говорит само за себя”, отметили представители заключённого.

30 мая в магистратском суде лондонского округа Вестминстер проходят очередные слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, запрошенной Министерством юстиции.

Напомним, 11 апреля основатель скандально известного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован полицией Лондона. Это случилось после того как президент Эквадора Ленин Морено объявил на своей официальной странице в Twitter об отказе журналисту в убежище. 1 мая Королевский суд района Сазарк в Лондоне признал журналиста-расследователя Ассанжа виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил журналиста к 50 неделям тюремного заключения. 24 мая ему были предъявлены новые обвинения по 17 эпизодам, что может вылиться в 170 лет тюрьмы.

Ассанж жил в посольстве Эквадора с июня 2012 года, боясь экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании, или в США, где его обвиняют в сговоре с целью совершения взлома компьютерных сетей Пентагона.