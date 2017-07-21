МЕНЮ
Twitter
﻿ 108
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:29  

Украинские депутаты отказались отправлять в отставку главу правительства

14:00  

В партии Плахотнюка начались распри между ее чиновниками

13:11  

Телеканалы Додона не смогут агитировать за Ирину Влах на башканских выборах

12:47  

Здоровье Ассанжа резко ухудшилось

11:18  

Марк Ткачук: Обществу нужна честная победа над здоровым и могучим, а не обессилевшим Плахотнюком

10:26  

Израилю предстоят досрочные выборы: кнессет объявил о самороспуске
все новости

Телеканалы Додона не смогут агитировать за Ирину Влах на башканских выборах

Опубликовано : 30 май 2019 г. 13:11 | Просмотров: 283 | Категория: Страна

Три телеканала, аффилированные занимающему пост президента Игорю Додону и его партии, подали издательские декларации с намерением освещать выборы башкана Гагаузии, но получили отказ.

Глава гагаузского ЦИК Иван Комур пояснил, что документы были поданы с опозданием и по этой причине декларации отклонены. Решение было принято единогласно.

Таким образом, три телеканала Додона: НТВ Молдова, AccentTV и Exclusiv TV не смогут вести агитацию за Ирину Влах в ходе электоральной кампании по выборам башкана Гагаузии.

Стоит отметить, что в преддверии парламентских выборов башкан Гагаузии Ирина Влах была уличена в незаконной агитации в ходе своей встречи в Турции с выходцами из автономии, проживающими в этой стране. Выступая перед собравшимися, Влах объявила, что "24 февраля надо выйти на эти выборы и проголосовать за ту партию, которая помогает и поддерживает Гагаузию – это Партия Социалистов".


Метки к статье: выборы башкана, издательские декларации, ЦИК Гагаузии, телеканалы Додона, отказ

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
СТРАНА
Телеканалы Додона не смогут агитировать за Ирину Влах на башканских выборах

Телеканалы Додона не смогут агитировать за Ирину Влах на башканских выборах ...

Просмотров: 283
После визита Габурича Украина обложила молдавский цемент дополнительными пошлинами

После визита Габурича Украина обложила молдавский цемент дополнительными пошлинами ...

Просмотров: 1307
Киртоакэ подтвердил, что осуждённый Киринчук скрывается в Румынии

Киртоакэ подтвердил, что осуждённый Киринчук скрывается в Румынии ...

Просмотров: 772
`Газпром` намерен отсудить у предприятия `Молдовагаз` более 300 млн долларов

`Газпром` намерен отсудить у предприятия `Молдовагаз` более 300 млн долларов ...

Просмотров: 969
Молдова вновь потерпела фиаско на Евровидении

Молдова вновь потерпела фиаско на Евровидении ...

Просмотров: 1069
Экспорт белорусского картофеля в Молдову вырос более чем в 300 раз

Экспорт белорусского картофеля в Молдову вырос более чем в 300 раз ...

Просмотров: 748
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 12198
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 37285
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 35557
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 13736
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

Просмотров: 81297
В окружении Плахотнюка зреет бунт

В окружении Плахотнюка зреет бунт

Просмотров: 66043
Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Просмотров: 57506
Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Просмотров: 44282
Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Просмотров: 42001
Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Просмотров: 38034
Путин предложил Украине газ вдвое дешевле нынешнего

Путин предложил Украине газ вдвое дешевле нынешнего

Просмотров: 35377
Представитель клана Плахотнюка оправдан в деле об убийстве

Представитель клана Плахотнюка оправдан в деле об убийстве

Просмотров: 31303
ВЛАСТЬ
В партии Плахотнюка начались распри между ее чиновниками

В партии Плахотнюка начались распри между ее чиновниками

11:18  Марк Ткачук: Обществу нужна честная победа над здоровым и могучим, а не обессилевшим Плахотнюком
29.05.2019  Правительство выделило на проект Плахотнюка еще 30 миллионов леев бюджетных денег
29.05.2019  Спецпредставитель Путина направляется в Кишинев
ЛЮДИ
Минута молчания

Минута молчания

30.04.2019  Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок
24.04.2019  24 апреля в мире чтили память жертв геноцида армян
20.04.2019  Марк Ткачук: Парламент стал пантеоном человеческой подлости
БИЗНЕС
Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам

Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам

12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
КРИМИНАЛ
Правительство выделило на проект Плахотнюка еще 30 миллионов леев бюджетных денег

Правительство выделило на проект Плахотнюка еще 30 миллионов леев бюджетных денег

29.05.2019  Кремлевские СМИ обратили внимание на преступления молдавского банкира Горбунцова
28.05.2019  Появились новые подробности уголовного дела по финансовым преступлениям Плахотнюка в России
27.05.2019  В Одесской тюрьме вспыхнул бунт из-за отвратительного питания и издевательств



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2019 (203)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker