Телеканалы Додона не смогут агитировать за Ирину Влах на башканских выборах ...

Три телеканала, аффилированные занимающему пост президента Игорю Додону и его партии, подали издательские декларации с намерением освещать выборы башкана Гагаузии, но получили отказ.

Глава гагаузского ЦИК Иван Комур пояснил, что документы были поданы с опозданием и по этой причине декларации отклонены. Решение было принято единогласно.

Таким образом, три телеканала Додона: НТВ Молдова, AccentTV и Exclusiv TV не смогут вести агитацию за Ирину Влах в ходе электоральной кампании по выборам башкана Гагаузии.

Стоит отметить, что в преддверии парламентских выборов башкан Гагаузии Ирина Влах была уличена в незаконной агитации в ходе своей встречи в Турции с выходцами из автономии, проживающими в этой стране. Выступая перед собравшимися, Влах объявила, что "24 февраля надо выйти на эти выборы и проголосовать за ту партию, которая помогает и поддерживает Гагаузию – это Партия Социалистов".